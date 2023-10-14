انت الان تتابع خبر الطيران "الإسرائيلي" يواصل عدوانه على غزة.. استهدف مبنى سكنياً وهذه حصيلة الوفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بان "طيران الاحتلال ولليوم الثامن على التوالي يستهدف المناطق السكنية في غزة".

وأضافت، أن "القصف أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين في رفح بقصف الطيران لمبنى سكني".

وكان الجيش الإسرائيلي نشر بيانا مكتوبا صباح الجمعة أيضا، قال فيه عبر المتحدث باسمه، إنه "يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا".



وطلب الجيش من السكان "التواجد جنوب وادي غزة وفق ما يظهر في الخريطة".

وأوضح المتحدث أن حركة حماس "فتحت الحرب ضد إسرائيل، وتشهد مدينة غزة أعمالا عسكرية".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل".

وقال المتحدث إن مسلحي حماس "يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان".

وتابع: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم".

وتأتي هذه الرسائل، في الوقت الذي كشفت به تقارير صحفية أن الجيش الإسرائيلي يتحضر لعملية برية في غزة "قد تستمر لأشهر"، وينتظر الموافقة السياسية عليها.