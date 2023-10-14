انت الان تتابع خبر تزامناً مع "طوفان الأقصى".. حصيلة ضحايا الضفة الغربية ترتفع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوزارة في بيانها، إلى مقتل فتيين فلسطينيين خلال اشتباكات أمس الجمعة والتي أطلق عليها اسم "جمعة الغضب"، أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والأخر 16 عاما.

وقد بلغت حصيلة قتلى الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة أمس الجمعة 16 قتيلا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 51 قتيلا منذ يوم السبت الماضي

