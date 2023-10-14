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تزامناً مع "طوفان الأقصى".. حصيلة ضحايا الضفة الغربية ترتفع

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بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوزارة في بيانها، إلى مقتل فتيين فلسطينيين خلال اشتباكات أمس الجمعة والتي أطلق عليها اسم "جمعة الغضب"، أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والأخر 16 عاما.

وقد بلغت حصيلة قتلى الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة أمس الجمعة 16 قتيلا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 51 قتيلا منذ يوم السبت الماضي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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