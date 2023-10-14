ليوث الرافدين يواجه الدومنيكان ودياً في الدار البيضاء اليوم

وتأتي المباراة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكان منتخبنا الأولمبي فاز على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الأول الخميس، على ملعب "الأب جيكو".

