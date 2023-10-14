انت الان تتابع خبر ليوث الرافدين يواجه الدومنيكان ودياً في الدار البيضاء اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-470576-638328621204761284.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-10-14 | 08:33
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الخليج 365 – رياضة
يواجه منتخبنا الأولمبي يواجه منتخب الدومنيكان في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، في مباراة ودية تجري في ملعب "الأب جيكو" في مدينة الدار البيضاء المغربية.
وتأتي المباراة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وكان منتخبنا الأولمبي فاز على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الأول الخميس، على ملعب "الأب جيكو".
وكان منتخبنا الأولمبي فاز على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الأول الخميس، على ملعب "الأب جيكو".
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