انت الان تتابع خبر "التحديات تتفاقم في الشرق الأوسط".. موقف كردي من الأحداث الفلسطينية الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، ضرورة تقديم كافة المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية إلى قطاع غزة في فلسطين، فيما أشارت إلى أن التحديات تتفاقم في منطقة الشرق الأوسط.