انت الان تتابع خبر "فزعة عراقية للأقصى".. المباشرة باستلام التبرعات الخاصة بفلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "المباشرة باستلام المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني ستكون يوم غد الأحد، في الساعة التاسعة صباحاً، وعلى مدار ٢٤ ساعة".

وبين، أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة لتسلّم التبرعات والمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في غزة".



وجاءت هذه الحملة، وفق البيان، تحت عنوان "فزعة عراقية للأقصى".

وأوضح، أن "مراكز استقبال المواطنين لغرض استلام المساعدات ستكون كالتالي:

▪︎الأول: مقر قيادة الدفاع الجوي، مقابل عباس بن فرناس.

▪︎الثاني: مجمع الرسول الأعظم، في منطقة الأعظمية.

▪︎الثالث: الأسواق المركزية في البلديات".

