انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته الخاصة بأحداث فلسطين إلى الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الأحد المصادف ١٥-١٠".

وكان المجلس، قد ناقش الحصار والقصف الوحشي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الانسانية.



وندد ممثلو الكتل السياسية في مجلس النواب بالعدوان على الشعب الفلسطيني، وعملية الابادة التي تجري في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسة خاصة لمناقشة أوضاع فلسطين، بحضور 205 نواب.