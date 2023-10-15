انت الان تتابع خبر عمرها 62 عاماً.. وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلقت مسيرة جيزال خوري المهنية سنة 1986 في "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامَي 1992 و2001.

وفي عام 2002، انضمت جيزال إلى مجموعة MBC، وساهمت خلال عملها في المجموعة في تأسيس قناة "العربية"، حيث قدمت برنامجاً حوارياً أسبوعياً سياسياً على مدار 10 سنوات وتحديداً في الفترة ما بين 2003 و2013، ثم انتقلت بعدها إلى قناة "بي بي سي عربية"، لتقدم برنامج حواري قابلت خلاله العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.



وأثناء عملها في قناة "بي بي سي عربية"، قدمت برنامج "المشهد" الأسبوعي، الذي استضافت خلاله عدداً من القادة والدبلوماسيين والنجوم والمثقفين، بمن فيهم جاك شيراك، وعبد الله غول، وعبد العزيز بوتفليقة، وعمر البشير، وحسني مبارك، ومحمود عباس، والعديد من الشخصيات الأخرى.

وفي عام 2009، شاركت جيزال بتأسيس شركة "الراوي" للإنتاج، التي بدأت أعمالها بإذاعة سيرة ذاتيّة تتكون من أربع حلقات عن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.