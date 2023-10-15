انت الان تتابع خبر إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الحج.. هذه الفئات المشمولة والضوابط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، إنَّ الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها دائرته الخاصة بالتقديم على الحج، تشمل مستفيديها من ضحايا النظام المقبور والإرهاب وكذلك شهداء وجرحى الحشد الشعبي والمشمولون بقانوني رقم 2 لسنة 2016، و20 لسنة 2009، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ نسبة مقاعد الحج هي 5 % لكل فئة من نسبة عدد المقاعد الكلية لهيئة الحج، إذ يكون التقديم لمن لديه شهيد أو أكثر وغير مستفيد للسنوات السابقة، موضحاً أنَّ الضوابط تتضمن إعطاء الأولوية للوالدين والإخوة والأخوات بالنسبة للشهيد الأعزب، فيما يكون الشمول للشهيد المتزوج لذويه بالتتابع وهم الوالدان والأزواج والأولاد والإخوة والأخوات.

وبين النائلي أنَّ المؤسسة لايمكنها أي طلب استثناء خارج مدة فترة التقديم التي تستمر لـ 30 يوماً فقط، من إطلاق الاستمارة، إلى جانب إلزام مديريات المؤسسة بإرسال أسماء المستفيدين من الحج للسنوات السابقة لإعطاء الأولوية للعوائل التي لديها أكثر من شهيد ولم تستفد خلال الأعوام الماضية.