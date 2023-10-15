انت الان تتابع خبر إطلاق التقديم الالكتروني لقروض صندوق الإسكان.. تقسم المحافظات الى أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الصندوق في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "جدول التقديم تضمن محافظات: بغداد، وديالى، وكركوك، والأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، يوم الأحد الموافق 15/10/2023، فيما ستكون محافظات ذي قار، والمثنى، وواسط يوم الاثنين الموافق 16/10/2023، وستكون محافظات القادسية، وبابل، والنجف يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2023، أما محافظات ميسان، وكربلاء، والبصرة، فستكون يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023".

وكان البنك المركزي العراقي قد خصص 6 تريليونات دينار منذ العام 2015 لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية الأولى مبادرة 5 تريليونات دينار ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية وزراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد تريليون ذهبت للمصارف الخاصة.

وقرر البنك المركزي العراقي في نهاية العام 2021 زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) تريليون دينار عراقي.

ويتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الأحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالباً ما تكون هذه القروض موجهة نحو الاستثمار الأمثل لها.

ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.