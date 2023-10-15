انت الان تتابع خبر بزيارة رسمية.. رئيس الجمهورية يغادر العراق متوجها إلى إيطاليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد غادر البلاد متوجهاً إلى إيطاليا في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "زيارة رئيس الجمهورية تأتي إلى روما؛ للمشاركة في منتدى الأغذية العالمي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة".



وأشار البيان الى، أن "رشيد يرافقه ويرافق وزير الزراعة عباس جبر العلياوي وعضو مجلس النواب، جبار فريح عباس، وعدد من المسؤولين".