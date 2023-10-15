طقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365 أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً ومغبراً، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ومغبر مع زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة خاصة في أقسامها الشمالية، والرياح شمالية غربية الى معتدلة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعد الغبار فيها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، أما في المنطقتين الشمالية والجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ،ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".