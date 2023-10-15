انت الان تتابع خبر غداً سيكون متأخراً.. إيران توجه تحذيراً لإسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية: "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا"، مضيفا: "نأمل أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة".وتابع: "لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع"، مردفا: "خلال لقائي في لبنان اطلعت من أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أن جميع السيناريوهات طرحت على الطاولة".

وأضاف عبد اللهيان: "إذا لم تتوقف أمريكا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب"، محذرا من أنه "إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا أيضا، ومن أن استمرار العدوان وغياب الحل السياسي يصبان الزيت على النار وقد تخرج الأمور عن السيطرة".

وحذر حسين أمير عبد اللهيان قائلا: "إذا قرر الكيان الصهيوني دخول غزة فإن قادة المقاومة سيحولونها إلى مقبرة لجنود الاحتلال".

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد عبد اللهيان، والوفد المرافق له.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

مع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.

