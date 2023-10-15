لبنان.. حزب الله يعلن تدمير دبابتين وناقلة جنود تابعة لإسرائيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاحد، عن تدمير دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، "في مواصلة للردّ على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15-10-2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو".