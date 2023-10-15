انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته إلى يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين".

وتضمنت الجلسة، "تأجيل استكمال التصويت على باقي مواد مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية إلى جلسة يوم غد".



وصوت البرلمان، على "مقررات المجلس الخاصة بمناقشة القصف الوحشي على قطاع غزة والحصار المفروض عليها"، فيما أنهى "القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة لعام ۲۰۱٥".

وأنهى المجلس، "تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".