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السومرية تنشر مقررات البرلمان الخاصة بأوضاع فلسطين

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بغداد - ياسين صفوان - وقرر مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ من الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثانية/ الدورة النيابية الخامسة، على ما يأتي:

1-إدانة سياسة الكيان الصهيوني الغاصب في قتل وتهجير وهدم المنازل، ويؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المغتصبة.


2-ندعو الحكومة العراقية لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإسناد وإغاثة الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.

3-دعوة البرلمانات العربية الشقيقة لعقد جلسة طارئة لاتحاد البرلمانات العربية في بغداد لاتخاذ موقف ينسجم مع إرادة الشعوب العربية.

4-مطالبة الأمم المتحدة بالعمل الفوري على فتح منافذ إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

5-الدعوة إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته باتخاذ ما يلزم لوقف التصعيد والقتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

6-فتح منافذ رسمية للتبرعات والمساهمات الحكومية وغير الحكومية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني.

7-التأكيد على موقف العراق الثابت والداعم من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته الكاملة على أراضيه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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