انت الان تتابع خبر تظاهرات حاشدة في المغرب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخرج آلاف المغاربة إلى شوارع الرباط معبرين عن تضامنهم مع فلسطين، وذلك في ظل هجوم عسكري واسع النطاق تشنه إسرائيل على قطاع غزة عقب هجوم حماس المباغت يوم السابع من تشرين الاول الجاري.

وتوافد آلاف المغاربة إلى نقطة انطلاق المسيرة الشعبية التضامنية في ساحة "باب الحد" أمام مبنى البرلمان وسط الرباط، حيث رددوا شعارات تندد بعمليات القتل التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".



واستهجن المتظاهرون الذين حملوا أعلامًا مغربية وفلسطينية، الموقف الأمريكي والغربي الداعم لإسرائيل.