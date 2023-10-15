انت الان تتابع خبر البرلمان يتحرك لتعديل فقرة من قانون الموازنة تخص رواتب هذه الفئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلابي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هناك شكاوى وردتنا عبر تواقيع جُمعت من 218 ألف موظف في إقليم كردستان يطلبون ربط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية بشكل مباشر".

وأوضح، "الآن ندرس تعديل فقرة من فقرات الموازنة ليشمل التعديل ربط رواتب موظفي كردستان بوزارة المالية مباشرة، على ان يستقطع المبلغ من حصة الإقليم".



وأكد الكلابي، أن "غالبية الأحزاب الكردية الممثلة للإقليم أبدت موافقة على هذا التعديل"، مشيراً إلى "السعي والعمل على إيجاد صيغة قانونية تنسجم مع الدستور لتطبيق التعديل".

وفي حزيران الماضي، أقرّ مجلس النواب العراقي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025.

يشار إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة أرسلت إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023).

