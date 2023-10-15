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إسرائيل تهدد بتدمير لبنان إذا استمر حزب الله بالتصعيد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر: "حزب الله يسعى من خلال التصعيد للإدعاء أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين"، وفقا للحدث.

وأشار متحدث عسكري إسرائيلي إلى أن "حزب الله يعمل على تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية لإعاقة الهجوم على غزة".


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله عن "إستهداف الكاميرات والتجهيزات الفنية الاسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها".

كما أعلن استهدافه لـ "خمسة مواقع إسرائيلية حدودية وهي:‏ جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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