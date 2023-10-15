انت الان تتابع خبر إسرائيل تهدد بتدمير لبنان إذا استمر حزب الله بالتصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر: "حزب الله يسعى من خلال التصعيد للإدعاء أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين"، وفقا للحدث.

وأشار متحدث عسكري إسرائيلي إلى أن "حزب الله يعمل على تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية لإعاقة الهجوم على غزة".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله عن "إستهداف الكاميرات والتجهيزات الفنية الاسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها".

كما أعلن استهدافه لـ "خمسة مواقع إسرائيلية حدودية وهي:‏ جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

