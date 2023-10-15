انت الان تتابع خبر "الجيش الإسرائيلي" يكشف حصيلة قتلاه في "طوفان الأقصى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.



وكشف الجيش الإسرائيلي خلال تحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، أن "عدد القتلى من الجنود بلغ حتى اليوم 289 جنديا، حيث ذكر أن هناك بين الجنود القتلى جنديات أيضا".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.