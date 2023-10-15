انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لعدد "الأسرى الإسرائيليين" لدى القسام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، على لسان متحدث باسمه، أن حماس أسرت 155 إسرائيليا منذ هجومها على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم الاسرى.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر أن تل أبيب تبذل جهودا هائلة لتحرير الأسرى.



ويوم أمس، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس تمكنها من انتشال جثة الجندي الإسرائيلي الأسير عندها، تومير ألون نمرودي، بعد أن قتل بقصف إسرائيلي على مكان احتجازه يوم الاثنين الماضي.

وقبل أيام، أعلن الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة (9 أكتوبر) أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين مع آسريهم من مقاتلي القسام.