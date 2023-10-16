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بعد 23 عاما على مأساة ابنه.. والد "محمد الدرة" يفقد أخوته بقصف غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وانتشر مقطع فيديو للدرة وهو جالس إلى جانب الجثمانين، مردداً الدعاء لشقيقيه ولكل الشهداء بالرحمة.

وتوجّه إليهما قائلاً: "احجزا لي مكاناً جنبكما"، ودعا الله أن يلهمه الصبر على فراقهما".

وأعاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة جمال الدرة مع ابنه الشهيد محمد، حيث كان يصرخ "مات الولد"، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال، إلى جانب صورة له اليوم، داعين إلى "حفظ هتين الصورتين جيداً".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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