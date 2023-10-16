انت الان تتابع خبر بعد 23 عاما على مأساة ابنه.. والد "محمد الدرة" يفقد أخوته بقصف غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشر مقطع فيديو للدرة وهو جالس إلى جانب الجثمانين، مردداً الدعاء لشقيقيه ولكل الشهداء بالرحمة.

وتوجّه إليهما قائلاً: "احجزا لي مكاناً جنبكما"، ودعا الله أن يلهمه الصبر على فراقهما".

وأعاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة جمال الدرة مع ابنه الشهيد محمد، حيث كان يصرخ "مات الولد"، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال، إلى جانب صورة له اليوم، داعين إلى "حفظ هتين الصورتين جيداً".

