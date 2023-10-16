انت الان تتابع خبر إيران: العالم أعمى لا يرى الحصار على غزة.. نقوم بمساع لإنهاء العدوان الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ان "جرائم العدو الصهيوني تتكرر منذ 70 عاماً والفلسطينيون يقاومون هذه الجرائم"، مضيفا ان "العالم أعمى لا يرى الحصار على غزة والقصف اليومي وقتل الأطفال".

وتسائل كنعاني، "هل تعترف الدول التي تدعم إسرائيل وتنادي بحقوق الإنسان بحقوق الشعب الفلسطيني؟".



وأشار الى ان "مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين".

واكد، ان "إيران تقوم بمساعي دبلوماسية حثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وجرائمه بحق الفلسطينيين وإيصال المساعدات"، لافتا الى ان "إيران جدية في مساعيها ومن المقرر أن يعقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل في جدة".