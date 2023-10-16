انت الان تتابع خبر دخلا منزله ونحروه من حنجرته.. كشف ملابسات جريمة قتل في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم مكافحة إجرام تلعفر تمكن من كشف جريمة قتل خلال أقل من 24 ساعة من وقوعها"، مبينة: "بعد ورود إخبار عن وقوع جريمة قتل أحد المواطنين المجني عليه داخل داره في قرية (المثلثة) التابعة لناحية العياضية غربي مدينة الموصل".وأضافت: "تم إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة والمعلومات وما له مساس بمسرح الجريمة وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، حيث تم التوصل الى الجناة وتم تشكيل قوة مشتركة من مديرية شرطة تلعفر والقبض على متهمين اثنين داخل قرية (المثلثة)".

وأشار البيان الى، ان "المتهمين اعترافا بأنهما قاما بالدخول الى دار المجني عليه ليلا وتوثيق يديه الى الخلف واستعمال آلة جارحة (سكين) من مطبخ الدار وقيامهما بنحر المجني عليه من حنجرته، بسبب مشاكل اجتماعية وابتزاز الكتروني حصل بينهما".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ \ ١ \ ج ق ع".