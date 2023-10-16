انت الان تتابع خبر العراق يوجه طلباً للاتحاد الأوروبي بشأن محاولة ترحيل أهل غزة لسيناء المصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حسين إستقبلَ، سفير الاتحاد الأوروبيّ لدى العراق توماس سيلر، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ، وسُبُل توسيع الشراكة الإقتصاديّة والتعاون في مُختلِف المجالات، كما تمَّ مناقشة أهم الأحداث الإقليميَّة لاسيما مايجريّ في فلسطين المحتلة".وأكدَّ وزير خارجية "موقف العراق الثابت بالوقوف أمام محاولات الترحيل في قطاع غزَّة"، مطالباً الاتحاد الأوروبيّ والحكومات الأوروبيَّة بـ"موقف واضح ضد الحصار المفروض على غزَّة والمساعدة في فتح معبر رفح لإرسال الدعم الإنسانيّ إلى المنطقة، والوقوف بوضوح ضد سياسة إبعاد أهل غزة إلى سيناء في جمهوريَّة مصر العربيَّة".

من جانبه، أعرب السفير توماس سيلر عن "رغبة الاتحاد الأوروبيّ توسيع آفاق التعاون مع العراق، وقدم الشكر للجهود التي تقدمها وزارة الخارجيَّة من أجل تعزيز العلاقات بين الجانبين".

