انت الان تتابع خبر السوداني: الحكومة وضعت على رأس أولوياتها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة البطالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل الأمين العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، مبيناً أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل ظروف بيئة العمل العربية والإقليمية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بها".وأكد السوداني، خلال اللقاء، أنّ "الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها مسائل الإصلاح الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ومكافحة البطالة"، مثمناً "الدور الذي تضطلع به المنظمة، التي هي أحد تشكيلات جامعة الدول العربية".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "دعم العراق نشاطَ المنظمة، وترحيبه بمؤتمر وزراء العمل العرب الذي ستستضيفه العاصمة بغداد في نيسان من العام المقبل، وبذل كل الجهود في سبيل إنجاح هذا اللقاء التعاوني المتميز".