انت الان تتابع خبر المالكي يدعو الاتحاد الأوربي لاتخاذ دور في خفض التصعيد بفلسطين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الائتلاف في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "المالكي استقبل اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر"، مبينا انه "في مستهل اللقاء جرى بحث مستقبل علاقات العراق مع دول الإتحاد الاوربي، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة الاحداث الجارية في فلسطين المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

وأكد المالكي، بحسب البيان، على أهمية أن "يكون لدول الاتحاد الاوربي موقف ودور في خفض التصعيد الحاصل داخل الاراضي الفلسطينية وادانة المجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، محذرا اسرائيل وداعميها من "غضبة الشعوب العربية والاسلامية في حال استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب المالكي، بـ"ضرورة إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وانهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني"، معربا عن "موقف العراق الرافض لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة الذي تدعو له قوات الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه، أعرب السفير توماس سيلر عن "رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق التعاون مع العراق"، متمنيا "انهاء حدة الصراع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط ".