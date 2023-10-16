انت الان تتابع خبر العراق يؤكد للجامعة العربية: موقفنا ثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إذ شهد اللقاء استعراض أهمّ الملفات العربية الراهنة والأوضاع في الأراضي العربية المحتلة بسبب العدوان الصهيوني، والحالة الإنسانية السيئة التي يتعرّض لها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".وجدد السوداني، التأكيد على "موقف العراق الثابت والمبدئي من الحقّ الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني، ووجوب حماية المقدّسات في الأراضي الفلسطينية من محاولات طمس الهوية التاريخية، وعمليات الاستحواذ والاستيطان التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، "دعم العراق لصمود المدنيين في قطاع غزة المحاصر وكل جهود الإغاثة التي يخطوها الأشقاء والأصدقاء، وأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتل".

