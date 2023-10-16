انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".

وشهدت جلسة اليوم، إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربــي لمـنــع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.



كما صوت مجلس النواب على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.