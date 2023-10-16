انت الان تتابع خبر العراق يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، أن " حسين استقبلَ رئيس المجلس الفلسطينيّ روحي فتوح، في مكتبه بمبنى الوزارة ببغداد، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات الحاصلة بالأراضيّ الفلسطينيَّة المحتلة، وتداعيات الأحداث وآثارها على أبناء الشعب الفلسطينيّ".وأشار الوزير إلى "موقف العراق الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينيّ في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة"، مُشيراً إلى أنَّ "التظاهرات الشعبيَّة التي خرجت يوم الجمعة في العراق كانت تنسجم مع الحق الفلسطينيّ في الدفاع عن أراضيه وحقوقه المشروعة، وشدد الوزير حسين على ضرورة الإدخال الفوريّ للمساعدات الإنسانيَّة للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير الذي ينتهجه العدوان الصهيونيّ ضد الأبرياء في غزة".

وحذّر الوزير من "خطورة ترحيل سكان غزة وما يحمله ذلك من تداعيات".

من جانبه، أشار روحي فتوح، إلى أنَّ "القضيَّة الفلسطينيَّة أصبحت تمثل إجماعاً عربياً وإسلامياً، وأن سكان قطاع غزة رفضوا النزوح منها واختاروا الموت في منازلهم"، مُضيفاً أنَّ "الجهد الحكومي الفلسطينيّ برئاسة محمود عباس يتلخص بفتح المعابر الحدودية لتلقي المساعدات على مُختلِف أنواعها".

واشار إلى "تدمير أكثر من 2800 بناية تم تدميرها خلال العدوان الأخير الذي يجري على غزة"، مُنوهاً إلى أنَّ "إسرائيل تستخدم العمليات الحالية كذريعة لزيادة تمددها في الأراضيّ الفلسطينيَّة".