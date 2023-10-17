انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يكشف عن محادثات بين بايدن والسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف البيت الأبيض، عن محادثات جرت بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الجانبين، إلا أن أنباء اشارت الى أنه بحث ما يجري في فلسطين.

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.