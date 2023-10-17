انت الان تتابع خبر أميركا وبريطانيا تصوتان ضد قرار روسيا لوقف النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المندوبة الأمريكية "حماس أطلقت الرعب على إسرائيل.. وتسببت بالأزمة الإنسانية في غزة" على حد زعمها.

وقالت إن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل ضرورة حماية الأرواح وفقا للقانون الدولي".

بدورها قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودوارد "نعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة".



وأضافت في إطار حديثها عن مشروع القرار الروسي لوقف النار في قطاع غزة "لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس".

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

