الحكومة تتحرك لاجراء اصلاحات في النظام المصرفي

على صعد مختلفة بدأ التحرك لاجراء الاصلاحات، يشمل هذه المرة القطاع المصرفي. تقول الجهات الحكومية ان ثمة خططا وضعت تهدف لتصحيح مسار عمل هذا القطاع وهو امر يراه اقتصاديون ضروريا للخلاص من مشكلات متعددة تعكس صورة غير مستقرة للعمل المصرفي في البلاد.

على الصعيد الشعبي يشير مواطنون الى أن التحرك ينبغي ان يكون متوازياً في اجراء الاصلاحات بين القطاع المصرفي الحكومي ونظيره الاهلي، وهي تحركات إذا ما أتت أُكلها فأنها ستسهم بطبيعة الحال في تحقيق تنمية اقتصادية يفتقدها المواطن.

وتتطلب عملية تمتين النظام المصرفي في العراق، اعتماد نظم الحداثة والتطورِ المستدام السليم، خاصةً ان اهميةَ الموضوع تكمن في بناء قاعدة الادخارِ الوطني وتنمية الموارد المالية الضرورية لبناء الاقتصاد