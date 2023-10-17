انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته الـ 24 اليوم.. تتضمن 4 فقرات بينها تخص الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل
وتضمن جدول الاعمال الاتي:
*التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطرين رقم 24 لسنة 2013 (لجنة الزراعة والمياه والاهوار)، (المادة 6).
*التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. unido (لجنة العلاقات الخارجية) (المادة 2)
*التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور. (لجنة العلاقات الخارجية) (المادة 2)
*التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون انضمام الى النظام الأساس لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. (لجنة العلاقات الخارجية)
وفي الآونة الأخيرة بات مجلس النواب، يعقد جلسات شبه يومية لكنها تخلو من "القوانين المهمة والخلافية" والمعطلة والمرحلة منذ الدورات النيابية السابقة.
ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين تعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.