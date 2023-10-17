انت الان تتابع خبر كاساس في اختبار صعب بمواجهة الأردن.. الفوز أم موجة انتقادات من الجماهير والمحللين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد الخسارة أمام قطر بركلات الترجيح في مستهل مشواره بالبطولة الودية يوم الجمعة الماضي، يتطلع المدرب الإسباني إلى تحقيق الفوز في مواجهة الغد لثلاثة أسباب، بحسب منصة "winwin":

*الرد على المنتقدين

يواجه كاساس موجةً من الانتقادات، مصدرها بعض المدربين والمحللين العراقيين، وذلك مع كل إخفاق أو مباراة لم يظهر فيها المنتخب العراقي بمستوى الطموح، فهناك مَن يتحدث عن عدم استقراره على تشكيلة محددة وآخرون ينتقدونه لعدم اتباعه أسلوبَ لعبٍ واضحًا، حسب قولهم.

كاساس يتابع ويرى ويسمع كل الآراء حتى أنه وصف بعض الصحفيين بأن "ألسنتهم تعمل بشكل أفضل من عقولهم"، بالتالي فإنه يعرف كل ما يدور في الشارع الرياضي العراقي، لذلك سيجد في الفوز أفضل طريقة للرد على منتقديه، كون الجماهير الرياضية العراقية ترضى بالفوز وتتناسى الأخطاء إن وُجِدت.

إثبات صحة الإستراتيجية

"أسلوب اللعب يعتمد على المنافس وعلى قائمة اللاعبين المتوفرة" بهذه الكلمات رد كاساس على وسائل الإعلام العراقية التي تساءلت عن سبب عدم الثبات على التشكيل وعلى أسلوب اللعب، فأجاب عن السؤال وبدا ممتعضًا لتكراره في كل مناسبة.

المدرب الإسباني مقتنع تمامًا بالإستراتيجية التي يعمل بها، فهو لن يغيّر خططه تحت أي ظرف، ولا شك أن عدم تحقيق النتائج المنتظرة قد يرفع من وتيرة الانتقادات التي يواجهها، إلّا أنه عازم على عدم الرضوخ لها، وبالتالي سيفكر في الفوز بمباراة الغد ليثبت صحة الإستراتيجية التي يتبعها بتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين ومنحهم الفرصة.

*الاستعداد لمواجهة الجمهور

بعد انتهاء بطولة الأردن الرباعية مساء يوم غد، سيعود كاساس وكادره المساعد إلى بغداد للتحضير للاستحقاق المقبل المتمثل بأولى مباريات "أسود الرافدين" بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

مواجهة منتخب (إندونيسيا أو بروناي) ستُقام على ملعب البصرة الدولي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أول لقاء مباشر بين كاساس والجماهير العراقية منذ كأس الخليج "خليجي 25" في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولا يرغب المدرب الإسباني في مواجهة الجمهور العراقي وهو خاسر لمباراتين في بطولة الأردن، بالتالي هذا الأمر سيشكل حافزًا إضافيًّا لديه؛ كي يحث لاعبيه على تحقيق الانتصار.

وشهدت قائمة المنتخب العراقي في بطولة الأردن الرباعية، وجود أربعة لاعبين للمرة الأولى مع أسود الرافدين وهم: دانيلو السعيد، علي جاسم، علي حيدر، وأحمد علي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي يلعب في كأس آسيا قطر 2023 في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام، فيما تضم مجموعته بالتصفيات المزدوجة كل من فيتنام والفلبين والفائز من إندونيسيا وبروناي.

