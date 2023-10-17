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التربية تعلن افتتاح 68 مدرسة في الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "كوادر الوزارة افتتحت (٦٨) مدرسة من أصل سبعين بناية تم تأهيلها بالكامل ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي في محافظة الديوانية بعد استكمال أعمال الترميم في الصفوف الدراسية والصحيات والباحات والأسطح تحت إشراف الملاك الهندسي في المديرية".

وأضافت الوزارة، أن "مدير عام تربية الديوانية علاء الشمري افتتح ثلاث مدارس جديدة، اليوم، أضيفت الى مشاريع التأهيل تحت قانون الدعم الطارئ في أقضية الحمزة وريف الدغارة وآل بدير والتي ستدخل حيز الاشغال مطلع الاسبوع المقبل، معلنا إطلاق حملة ثانية تشمل (٦٠) مدرسة أخرى من المتوقع انجازها خلال (٧٠) يومًا من الآن".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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