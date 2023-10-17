انت الان تتابع خبر السوداني يتلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري للمشاركة في قمة طارئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "تلقى، دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة طارئة ستُعقد في القاهرة، تضمّ مجموعة من القادة والزعامات العربية والإقليمية، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني".

يأتي هذا فيما تواصل "إسرائيل" حربها على القطاع لليوم الحادي عشر على التوالي، وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلوغ عدد الفلسطينيين النازحين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية مليون شخص.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".".

تُشير أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الشهداء في القطاع وصل إلى 2778 شهيداً و9938 جريحاً، ويعاني سكان قطاع غزة، الذي قطعت عنه "إسرائيل" مؤخراً المياه والكهرباء والوقود، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.