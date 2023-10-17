انت الان تتابع خبر قرار مفاجئ لمدريد بشأن رودريجو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخرج رودريجو مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرازيل، ليكشف للصحفيين أنه لا يحب اللعب كمهاجم مثلما يشركه المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن تصريحات رودريجو أزعجت مسؤولي ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي.



وأضاف التقرير، أن ريال مدريد يدرس حاليا عرض رودريجو للبيع، ولكن بشرط واحد وهو التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير، إلى أنه يمكن استثمار أموال رودريجو في صفقة مبابي، أو حتى إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي مستقبلا.

وتبلغ القيمة السوقية لرودريجو حاليا ما يقرب من 100 مليون يورو.

