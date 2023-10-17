انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته إلى الخميس المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس".

وتضمنت جلسة اليوم، التصويت على اعادة مشروع قانون انضمام الى النظام الاساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي إلى الحكومة، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور.

