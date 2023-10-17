انت الان تتابع خبر خامنئي: يجب ان نرد على ما تفعله إسرائيل في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خامنئي، إن الهجوم يجب أن يتوقف على الفور، و"لا بد أن نرد.. لا بد أن يكون لنا رد فعل على ما يحدث في غزة".

وتقصف إسرائيل غزة بضربات جوية منذ توغل مقاتلي حركة حماس إلى داخل إسرائيل من القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وقتلهم 1300 شخص.



وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تحكم قطاع غزة والمدعومة من إيران.

لكن الضربات الانتقامية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 2800 فلسطيني، ربعهم من الأطفال، وعن طرد حوالي نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

كما فرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع ومنعت دخول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية.

وقال خامنئي لمجموعة من الطلاب في طهران: "لن يتمكن أحد من إيقاف المسلمين وقوى المقاومة إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني (إسرائيل) بحق الفلسطينيين".

وأضاف: "العالم يشهد إبادة الكيان الصهيوني للفلسطينيين في غزة"، وذلك وسط هتافات تردد "الموت لإسرائيل".

وأضاف أنه "يتعين محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على ما يرتكبونه بحق الفلسطينيين في غزة".

