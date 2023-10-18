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"فاجعة كبيرة".. السامرائي يؤكد دعمه للسوداني باتخاذ أي قرار يخص غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي، في تدوينة تابعتها الخليج 365: "تعجز الكلمات عن التعبير عما يجري في غزّة من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء، ولم يبق في قاموس الاستنكارات والشجب ما نقوله".

وأضاف: "إنها والله لفاجعة كبيرة وجريمة يندى لها جبين الإنسانية".


وذكر السامرائي: "بدورنا ندعم دولة الاخ رئيس الوزراء باتخاذ أي قرار يتطلبه الموقف".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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