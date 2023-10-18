انت الان تتابع خبر انطلاق أعمال المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في بغداد والان مع التفاصيل

وأضافت، أن "المؤتمر برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وبمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود العربية".

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " أعمال المؤتمر الخامس والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، انطلقت؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة".

بدوره، قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة: "نجتمع اليوم في ظل ظرفٍ استثنائي غيرِ مسبوق فالكيانُ الصهيوني الغاصب كشف علناً عن وجهِه الإجرامي العنصري الوحشي وانتهاكِه الفاضحِ لحقوق الإنسان".

وأضاف، أن "واجبَنا القومي والعروبي والإسلامي، كبرلمانيين ممثلين لشعوبِنا وآمالِهم وتطلعاتِهم، يفرض علينا اليوم التكاتفَ والعمل معاً لاتخاذ موقفٍ جماعي حازم وفعلي، لكبح جماحِ الكيان الإسرائيلي الدموي، وتحميلِه تبعاتِ تصرفاتِه وممارساته البربرية الهمجية ضدّ شعبٍ أعزلَ متمسكٍ بهُويتِه وثقافتِه وأرضِه".

وأشار الحلبوسي الى، أن "الوضع الراهن يُنذر بجرِّ المنطقة العربية بأكملها إلى أتونِ حربٍ مدمرة لن تنفع معها بياناتُ الإدانة والشجب، بل يستوجب اتخاذ قراراتٍ حاسمة تضع حدّاً نهائياً للاعتداءات والانتهاكات المستمرة من الكيان الصهيوني منذ سبعةِ عقود".

وذكر رئيس الاتحاد البرلماني العربي: "واجبَنا القومي والعروبي والإسلامي كبرلمانيين ممثلين لشعوبِنا وآمالِهم وتطلعاتِهم يفرض علينا اليوم التكاتفَ والعمل معاً لاتخاذ موقفٍ جماعي حازم وفعلي لكبح جماحِ الكيان الإسرائيلي الدموي وتحميلِه تبعاتِ تصرفاتِه وممارساته البربرية الهمجية ضدّ شعب أعزل متمسك بهُويتِه وثقافتِه وأرضِه".

وأكد، أن "الوضع الراهن يُنذر بجرِّ المنطقة العربية بأكملها إلى أتون حرب مدمرة لن تنفع معها بياناتُ الإدانة والشجب"، مردفاً بالقول: "يستوجب اتخاذ قراراتٍ حاسمة تضع حدّاً نهائياً للاعتداءات والانتهاكات المستمرة من الكيان الصهيوني منذ سبعةِ عقود".

وتابع حديثه، قائلاً: "نناشد المجتمع الدولي والضمير العالمي الحر التدخلَ الفوري لوقف الحرب والأعمال العسكرية والمجازر المروعة بحق الأشقاءِ الفلسطينيين، والعملَ فوراً على إدخال المساعدات الإنسانية والغدائية والطبية العاجلة".

ولفت الى، أن "الحل الجذري لهذا الصراع المزمن يكمن في استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه".