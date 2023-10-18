انت الان تتابع خبر اياد علاوي يدعو لمقاطعة الدول التي تدعم وتحمي إسرائيل والان مع التفاصيل





وأضاف، "اننا اذ نثمن مواقف الدول العربية والاسلامية وكل الدول التي ساندت فلسطين، فإننا ندعو المجتمع الدولي الى وقفة حقيقية جادة لإيقاف الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق ابناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، فليس من المعقول ان تمر هذه الجرائم مرور الكرام بلا عقاب او محاسبة. بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، "عبارات الادانة والاستنكار اصبحت عاجزة امام حروب الابادة وبشاعة الجرائم التي يقوم بها العدوان الاسرائيلي على اهلنا في فلسطين وما يثير الاستغراب هو التنصل عن الجرائم وتحميل الاخرين مسؤوليتها".وأضاف، "اننا اذ نثمن مواقف الدول العربية والاسلامية وكل الدول التي ساندت فلسطين، فإننا ندعو المجتمع الدولي الى وقفة حقيقية جادة لإيقاف الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق ابناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، فليس من المعقول ان تمر هذه الجرائم مرور الكرام بلا عقاب او محاسبة. ودعا علاوي، لـ"مقاطعة الدول التي تدعم وتحمي إسرائيل".

ويأتي ذلك تعليقاً على مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد من النازحين، جلهم من النساء والأطفال، وسط تنديدات عربية ودولية.