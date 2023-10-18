انت الان تتابع خبر "فيفا" يؤكد: كأس العالم 2034 سيقام في آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي، "بناء على قرار فيفا الأخير، فإن آسيا لديها فرصة لاستضافة كأس العالم. إن كرة القدم توحد العالم، كما حدث في مونديال قطر".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن نيته الترشح لاستضافة نسخة 2034 من المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.



وكان إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أكد مؤخرًا أنهم "تلقوا تأييد أكثر من 100 اتحاد حول العالم، ممن هم أعضاء في الجمعية العمومية لـ"فيفا"، لاستضافة السعودية كأس العالم 2030".

من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حديث له أمام الجمعية العمومية للاتحاد القاري، "تأييد الاتحاد الآسيوي لإقامة مونديال 2034 في السعودية".

وأكد إبراهيم، خلال كلمته: "ليس لدي أدنى شك في تنظيم السعودية للبطولة بشكل متطور. من زار المملكة يلمس مدى التطور. ليس في مجال الرياضة فحسب، بل في جميع المجالات".

وأتم: "أتحدث إليكم الآن نيابة عن 47 اتحادًا، ونريد أن يكون هناك مرشحًا واحدًا لاستضافة مونديال 2034، ونظهر للعالم وحدتنا".

