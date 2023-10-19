انت الان تتابع خبر بايدن يتحدث عن "إيصال المساعدات" الى غزة وفتح معبر رفح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إنه كان "حاداً جداً" مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم إيصال المساعدات الى غزة.

وأكد بايدن في تصريحات له بعد عودته من "إسرائيل"، "ستقدم المساعدات لغزة بشكل سريع"، مستدركاً بالقول إن "صادرت حماس المساعدات المرسلة لقطاع غزة فإنها ستتوقف".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه تم "الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية محتمل وصولها الجمعة"، مضيفا "نحاول إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة المقبلة".



وأضاف "لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع"، مشيراً الى أن "إسرائيل كانت ضحية ولو اتيحت فرصة لتخفيف المعاناة فلا بد أن يكون ذلك".

ووصل بايدن، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، وسط احتجاجات في أعقاب الاستهداف المميت في مستشفى في غزة خلف المئات من الضحايا.