انت الان تتابع خبر العراق ينظم وقفات احتجاجية حدادا على ارواح شهداء مستشفى المعمداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقفات احتجاجية في الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس، تنديدا واحتجاجا بالجريمة المروعة التي اقدم عليها الاحتلال الاسرائيلي والتي تمثلت بقصف مستشفى المعمداني، ليخلف مجزرة سقط بها اكثر من خمسمئة شهيد اغلبهم من الاطفال.



وما زالت اعداد الضحايا في تزايد مستمر وسط مطالبات بتدخل منظمات حقوق الانسان والمنظمات المجتمعية والامم المتحدة وغيرها لايقاف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .