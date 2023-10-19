انت الان تتابع خبر قصة حب راح ضحيتها والد الشاب.. رفض زواجهما فُقتل بصورة "مروعة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستقر "مصطفى ديميريل" في الطابق السفلي للعمارة التي يعمل فيها بعد انفصاله عن زوجته، وبعد غياب الأخبار عن “مصطفى” لمدة ثلاثة أيام، قام هاكان وشقيقه بزيارة المكان، ليجدا والدهما جثة هامدة بسبب عيار ناري من بندقية.حيث كشفت التحقيقات الأولية أن "مصطفى" توفي بعد أن أطلق عليه ابنه النار في الظهر، وبعد أن رأت الشرطة التسجيلات المرئية وتحليل بيانات الهاتف المحمول والبصمات في موقع الحادث، تم توجيه الشبهة نحو "هاكان" الذي أنكر في البداية معرفته بما حصل مع والده.

وقامت الشرطة باعتقال "هاكان" وخلال التحقيقات الأولية نفى ارتكابه للجريمة، مدعيًا أن أحد أقاربه قد يكون هو الفاعل، ولكنه فيما بعد اعترف بجريمته، وأوضح أنه أطلق النار على والده بعد خلاف حاد بسبب نيته الزواج من صديقته، حيث كان والده يعارض هذه الفكرة بشدة وقام بسب صديقته.

وقال هاكان في إعترافاته: "لدي صديقة أتحدث معها منذ فترة طويلة وأحبها كثيرًا، نتحدث كل يوم لساعات، استقلت من عملي في المصنع منذ أسبوع، كنت عاطلًا عن العمل، ذهبت إلى والدي في يوم الحادث وتحدثنا، عندما تحدثت عن صديقتي، قلت له أنني أرغب في الزواج منها".

وتابع هاكان قائلاً: "رد والدي بالسباب والشتائم تجاه صديقتي، وقال لي: ‘لن تجلب لك أي خير، لن تتزوجها’، في تلك اللحظات بدأت بيننا مشاجرة فأطلقت النار عليه بالبندقية، ثم أخذت بطاقات الائتمان وغادرت، لكيلا يظهر أنني قتلته".

واختتم إعترافاته بالقول: "أرسلت رسالة بعد الحادث بحوالي 30-40 دقيقة، وبعد ثلاثة أيام، قلت لشقيقي ‘لا أستطيع الوصول إلى والدي’ وذهبت إلى مكان إقامته مع أخي، وكأني لا أعلم شيئًا".