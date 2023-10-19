انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال 4 متهمين بسرقة الحقائب النسائية و5 ملايين دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "من خلال اجراء الممارسات الأمنية ونشر المفارز والدوريات في الواجب ضمن قواطع المسؤولية في عموم جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية بداخلها مبالغ مالية ومستمسكات واجهزة موبايل في حوادث منفصلة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرامة والكاظمية وباب الشيخ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادتين ٤٤٦ و٤٤٣ من قانون العقوبات".

من جانب آخر، اضافت الوزارة ان "قوة من مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم آخر لقيامه بسرقة مبلغ 5 ملايين دينار مع مخشلات ذهبية من داخل احدى الدور السكنية في مدينة الصدر ببغداد، وتم عرض الموضوع على انظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفه اصولياً وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

