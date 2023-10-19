انت الان تتابع خبر بطائرات مسيّرة وصواريخ.. تفاصيل تعرض قاعدتين أمريكيتين في سوريا الى هجوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي، الواقعة ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، تعرضت لهجوم بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة لجماعات مسلحة، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات التحالف الدولي.وأدى الهجوم إلى إسقاط قوات التحالف الدولي لاثنتين من المسيّرات، بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن "الجماعات المسلحة" سوف تستمر بشن هجمات على قواعد القوات الأمريكية تحت شعار "الانتقام لغزة"، التي تعاني منذ أيام من قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي.

يواصل الاحتلال لليوم الثالث عشر شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

بينما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، ما تسبب بسقوط آلاف الشهداء في أقل من أسبوعين منذ بدء العملية.