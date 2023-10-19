انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد بعدد القتلى الفرنسيين خلال حرب غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت آن-كلير لوجندر إن "فرنسا تأسف للوفاة المأساوية لمزيد من المواطنين الفرنسيين، وتابعت أن سبعة فرنسيين ما زالوا أيضا في عداد المفقودين، بعضهم رهائن لدى حماس".

ولدى سؤالها عن عدد الرهائن بالتحديد، رفضت المتحدثة التعليق حفاظا على سلامتهم و"احتراما لعائلاتهم".



وأشارت لوجاندر إلى أن فرنسا دانت بـ"أشد درجات الحزم هذه الهجمات الإرهابية" وشددت على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الإنساني والدولي".

كما دعت إلى "ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حقيقة القصف الذي طال مستشفى غزة الثلاثاء وأسفر عن سقوط 471 قتيلا، بحسب الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع".

وقالت "يجب الالتزام بأعلى درجات الشفافية من أجل إثبات الحقائق".

