اخبار العالم / اخبار العراق

بعد مقتل مشجعين.. "يويفا" يصدر قرارا بشأن مباراة بلجيكا والسويد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد مقتل مشجعين.. "يويفا" يصدر قرارا بشأن مباراة بلجيكا والسويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما أعلنه "يويفا" فقد تم منح كل منتخب نقطة وتم تحديث التصنيف وأي بطاقات صفراء ستظل محتسبة وسارية.

وأوضح "يويفا" أنه "نظرا للحالة الناجمة عن هذا الهجوم كان من الصعب إقامة اللقاء في اليوم التالي، كما أن اتحادي البلدين أعربا عن رغبتهما في عدم خوض الوقت المتبقي من المباراة وارتضيا إنهائها بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، والتي لم تؤثر على تصنيف المنتخبين في المجموعة السادسة والتي تأهلت فيها بلجيكا وأقصيت السويد منها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا